Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz hat sein E-Tankstellennetz seit 2016 stetig vergrössert. Heute können Kundinnen und Kunden bei bereits 35 Lidl-Filialen ihre E-Autos mit grünem Strom betanken. Jetzt erreicht Lidl Schweiz einen Meilenstein: Bereits über 200'000 Betankungen wurden seit Aufbau des Tankstellennetzwerkes durchgeführt - und das gratis.Lidl Schweiz ist sich seiner Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst und setzt im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie auf erneuerbare Energien. Seit 2016 betreibt der Detailhändler E-Tankstellen vor zahlreichen seiner Filialen - heute sind es bereits 35 Tankstellen. Kundinnen und Kunden können ihre E-PKWs während der Öffnungszeiten kostenlos mit Strom versorgen. Seit Inbetriebnahme der ersten Tankstelle in Dübendorf hat Lidl Schweiz insgesamt bereits über 2'400'000 kWh an Energie durch die Tankstellen abgegeben - bei über 200'000 Betankungen. Im Durschnitt sind das 6 Ladungen pro Säule und Tag.Die Ladesäulen von ABB verfügen über drei Stecker, die mit allen gängigen E-Fahrzeugen kompatibel sind. Schnellladungen sind ebenfalls möglich: Die Säulen unterstützen sowohl AC- als auch DC- Technologie. Das Netz der E-Tankstellen wird in den kommenden Jahren laufend ausgebaut. Dadurch leistet Lidl Schweiz einen wichtigen Beitrag, um die CO2-Emissionen des Personenverkehrs in der Schweiz zu reduzieren.PhotovoltaikLidl Schweiz produziert bereits heute auf über 46'800 m2 Photovoltaikanlagen Strom für den Eigenverbrauch und gibt den Stromüberschuss ans Netz ab. Im Rahmen der Partnerschaft mit dem WWF hatte sich Lidl Schweiz das Ziel gesetzt, die installierte Leistung der PVA gegenüber 2015 zu verdreifachen. Dieses Ziel wurde im November 2019 bereits erreicht. Die 40. Filiale mit einer PVA wurde im Februar 2020 eröffnet.Lidl Schweiz hat sich bereits ein neues Ziel gesetzt und plant bis 2025 100 Filialen mit PVA auszustatten.