Deutlich wie nie zuvor hat der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, am Mittwoch die geldpolitische Strategie verteidigt. Die Quintessenz: Solange es keine Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung gibt, werden die Zinsen nicht angehoben und die Anleihekäufe fortgesetzt. Die Aussagen kamen am Markt gut an und trieben zunächst die US-Aktien und heute am Morgen die Börsen in Asien an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

