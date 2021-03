Der Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107) will seinen Aktionären eine Dividende von 1 Euro ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Beim aktuellen Börsenkurs von 41,80 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,39 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. Mai 2021 statt. Im Vorjahr wurde die Dividende ausgesetzt, nachdem zuvor eine Dividende von 1 Euro geplant war. Der Umsatz des im SDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...