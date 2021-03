Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80) ist nach einem starken 2019 mit Umsatzverdopplung, Gewinn plus 160%, in 2020 - auch durch Corona - wieder auf dem Boden angekommen. Wichtig ist dabei: Die Profitabilität konnte gehalten werden. Und während in 2019 das Frankfurter Grossprojekt "Westville" zu einem Schub führte, musste in 2020 lockdownbedingt insbesondere im Q2 mit starker Zurückhaltung gelebt werden. So lagen die bereinigten Umsatzerlöse in 2020 trotz der Corona-bedingten temporären Nachfrageschwäche und Verschiebung von Vertriebsstarts bei 480,1 Millionen Euro und damit im Bereich ...

