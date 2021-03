Bei der Fresenius-Aktie (WKN: 578560) läuft es weiterhin alles andere als rund. Zumindest mit Blick auf den Aktienkurs. Obwohl DAX und Co. weiterhin in Rekordlaune sind, kommt der DAX-Dividendenaristokrat nicht so recht in Fahrt. Das sehen wir auch anhand der günstigen fundamentalen Bewertung. Allerdings sind das nicht die einzigen News, neben der preiswerten Ausgangslage. Zuletzt wird außerdem über einen Wechsel an der Spitze der Tochtergesellschaft Kabi berichtet. Allerdings sind das, wenn du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...