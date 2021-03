Einer der langweiligsten Konzerne an deutschen Börsen ist sicherlich die Porsche Automobil Holding (WKN: PAH003). Sie beschäftigt sich im Wesentlichen damit, mit Argusaugen darauf zu schauen, was das Management von Volkswagen (WKN: 766403) so treibt. Nach der Hauptversammlung sammelt sie in der Regel milliardenschwere Dividenden ein, die sie teilweise an ihre Aktionäre weiterleitet. Gähn. Doch nun sorgen Spekulanten dafür, dass die VW-Stammaktie (WKN: 766400) der liquideren Vorzugsaktie davongaloppiert. ...

