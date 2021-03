Darum geht's im Video: Zuletzt stiegen besonders die Renditen am US-Anleihemarkt merklich an - der ideale Zeitpunkt also, um in einen Anleihen-ETF zu investieren und an steigenden Zinsen teilzuhaben, oder? Richy erklärt, warum diese einfache Rechnung nicht unbedingt aufgehen muss. 00:00 - Zinsen steigen = Run auf Anleihen? 01:04 - Wie funktionieren Anleihen-ETFs? 01:40 - Drei wichtige Kriterien für Anleihen & ETFs 03:13 - Die Laufzeit ist entscheidend! 06:02 - Für wen eignen sich Anleihen-ETFs? 08:03 - Achtung: Währungsrisiko! - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/