Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit knapp behaupteter in den Handel gestartet. Der ATX gab bis 9.15 Uhr um moderate 0,06 Prozent auf 3.151,13 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen überwiegen hingegen die positiven Vorzeichen, nachdem die Wall Street am Vorabend gute Vorgaben geliefert hatte.Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage Semperit ins Blickfeld. Die Aktie des Gummiherstellers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...