Bechtle: Das steckt hinter den Gratisaktien

Die Aktie von Bechtle (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) notiert schon seit dem Finanzkrisenjahr 2009 in einem steilen Aufwärtstrend. Seitdem verzeichneten die im MDAX und im TecDAX gelisteten Papiere einen beeindruckenden Kursgewinn von im Schnitt 30 Prozent jährlich, was die Aktie des IT-Systemhauses zu einem echten Highflyer der Frankfurter Börse auszeichnet.

Aktie soll an Attraktivität gewinnen

Im Zuge des Höhenflugs der zurückliegenden Jahre ist die Aktie (aktuell: 161 Euro) natürlich optisch deutlich teurer geworden, was Bechtle jetzt dazu bewogen hat, eine Kapitalmaßnahme durchzuführen, um die Bechtle-Aktie auch für Kleinanleger wieder attraktiver und den Handel in Aktien der Gesellschaft liquider zu machen.

Bechtle-Chart: Börse Stuttgart

Wie Bechtle am Mittwoch bekanntgab, haben Vorstand und Aufsichtsrat am 17. März beschlossen, der Hauptversammlung deshalb am 15. Juni 2021 vorzuschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe von sogenannten Gratisaktien an die bestehenden Aktionäre zu erhöhen.

