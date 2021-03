Unterföhring (ots) -- Repräsentative Multisport-Studie von Sky Media mit Nielsen Sports unter Sky Abonnenten- Ergebnisse belegen steigendes Interesse der Sky Zuschauer an der neuen Formel 1 Saison und positive Wahrnehmung der Live-Übertragungen- Werbewirkung: Marken können durch die starken Abstrahleffekte das Wirkungspotenzial ihrer Kampagnen voll ausschöpfen- Formel 1 Saison 2021 startet am 26. März in Bahrain - nur Sky überträgt alle Formel 1 Wochenende live und exklusiv im deutschen Fernsehen- Weitere Infos zur Formel auf Sky unter: sky.de/f1Unterföhring (ots) - Unterföhring, 18. März 2021 - Die Vorfreude der Sky Abonnenten auf die neue Formel 1 Saison ist groß. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) geben an, dass sie die Formel 1 häufiger verfolgen wollen, wenn Mick Schumacher als Fahrer startet. Mehr als die Hälfte der befragten Abonnenten (52 Prozent) bewerten Sky als wichtigsten Sender in punkto Motorsport und schätzen den hohen Qualitätsstandard bei den Übertragungen. Die gemeinsam mit Nielsen Sports durchgeführte Multisport-Studie belegt, wie überaus positiv die Berichterstattung rund um die Formel 1 bei den Sky Zuschauern ankommt.58 Prozent der Befragten gaben an, dass die Formel 1 gut bei Sky aufgehoben ist, bei den Fans ("Heavy User" der Formel 1) sind es 90 Prozent. Für mehr als ein Viertel der Abonnenten (26 Prozent) und 72 Prozent der Fans ist der Motorsport auf Sky ein sehr wichtiger Aspekt des Abonnements. Dabei freut sich rund die Hälfte der Abonnenten (47 Prozent) immer sehr auf die Rennen, bei den Fans sind es 84 Prozent.Werbewirkung im Formel 1 UmfeldDie Studie zeigt auch auf, dass Marken im Formel 1 Umfeld auf Sky eine besonders gute Werbewirkung und damit positive Abstrahleffekte erzielen können. Die positive Wahrnehmung des Sport-Programms überträgt sich auf die im Rahmen der Live-Übertragung der Formel 1 Rennen beworbenen Marken. Diese werden demnach als zuverlässiger, hochwertiger, kompetenter und vertrauenswürdiger eingestuft, wenn die Befragten zu den Werbekennern zählen, also denjenigen Personen, die wissen, dass die jeweilige Marke während der Formel 1-Übertragungen auf Sky geworben hat. Auch die Kauf-, Nutzungs- und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit ist unter den Werbe-Kennern höher im Vergleich zu den Werbe-Nichtkennern.Ralf Hape, Vice President Sales bei Sky Media: "In der kommenden Saison geben wir der Formel 1 ein neues Zuhause und nur Sky zeigt alle Formel 1 Wochenenden live und exklusiv. Die Multisport-Studie belegt, wie überaus positiv die Berichterstattung bei den Sky-Zuschauern ankommt. Unternehmen, die bei uns im Formel 1 Umfeld werben, können durch die starken Abstrahleffekte das Wirkungspotenzial ihrer Kampagnen voll ausschöpfen."Methodik:Sky führt in Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Nielsen Sports eine Werbewirkungsstudie im Umfeld verschiedener Sportumfelder durch. Die Sky Multisport-Studie bietet umfassende Einblicke in die Wahrnehmung und den Kommunikationserfolg der Werbepartner auf Sky in den verschiedenen Sportumfeldern. Die aktuelle Erhebungswelle wurde mit 2.600 Sky-Abonnenten mit einem Zugang zum Sport- und Bundesliga-Paket ab 18 Jahren mittels Online-Interviews (CAWI) durchgeführt. Die Ergebnisse kommen aus der ersten von insgesamt drei Befragungswellen, die im November 2020 stattfand.Die nächste Generation der Formel 1 auf SkyNur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup live. Darüber hinaus überträgt Sky in dieser Saison erstmalig auch die neue Rennserie Extreme E. Für Sky Q Kunden gibt es sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in brillanter Ultra HD Bildqualität. Mit Deutschlands erstem Non-Stop Motorsportsender "Sky Sport F1" hat der Motorsport seit dem 12. März ein neues Zuhause. Auf Sky Q genießt der Sky Kunde das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion.Sky bietet ein echtes 360-Grad Formel 1® Erlebnis mit mehr digitalem und Social Content zur Formel 1® und zum Motorsport als jemals zuvor. Mit der täglichen Berichterstattung auf Sky Sport News im Free-TV und dem digitalen Angebot auf skysport.de, der Sky Sport App, dem wöchentlichen Podcast "Backstage Boxengasse" (http://www.skysport.de/backstage-boxengasse) sowie den Social-Media-Kanälen von Sky Sport bleiben die Motorsportfans immer auf dem neuesten Stand.Digital können sich die Fans die spektakulärsten Momente des Rennens wie Start, Überholmanöver oder Funksprüche noch einmal ansehen. Diese In-Race-Videos sind bereits während des Rennens auf skysport.de und in der Sky Sport App abrufen, so dass die Fans kein Renn-Highlight mehr verpassen.Im Rahmen des 24/7 News Live-Blogs "Formel 1 Update (http://skysport.de/formel1-update)" werden auf skysport.de alle News, Videos und Social Media Inhalte geballt. Zudem gibt es wieder eine Kolumne des Sky Experten auf skysport.de, die nach jedem Grand Prix am Montag online geht. Die Social-Media-Kanäle von Sky Sport (u.a. Facebook (https://www.facebook.com/skysportformel1), Instagram (https://www.instagram.com/skysportformel1/) und Twitter (https://twitter.com/skysportformel1)) informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen in der Formel 1® und freuen sich auf die Meinungen der Motorsport-Fans.Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1 