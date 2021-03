Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Leiser Abschied bei ProSiebenSat.1 ++ Gute Aussichten bei HeidelbergCement ++ Schwache Zahlen von EastmanKodak.

> MÄRKTE & KURSE | Die Fed agiert mit kühnen Prognosen und hält damit das Feuer an den Aktienmärkten am Lodern. Bis Ende des Jahres 2023 sehen die Fed-Mitglieder keine Zinserhöhung am Horizont. Zudem erwartet man für das laufende Jahr ein BIP-Wachstum in den USA von 6,5 Prozent. Die Investoren hören derlei Botschaften gern und so gab es bei Dow Jones (+0,6 Prozent auf 33.015 Punkte) und S&P 500 (+0,3 Prozent auf 3.974 Punkte) neue Hochs zu verzeichnen.

Gegen den positiven Trend ging es bei Eastman Kodak deutlich gen Süden. Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 541 Millionen Dollar angehäuft. Von der Euphorie, die im Sommer 2020 ausgebrochen war, ist nichts mehr übrig. Wir raten dazu, bei dieser Aktie Abstand zu halten.

