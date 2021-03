Linz (www.anleihencheck.de) - Die Pandemie hat Polen fest im Griff, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der erhoffte Aufschwung werde derzeit später und in geringerem Ausmaß erwartet. Hätten die Wachstumsaussichten Ende 2020 für das Jahr 2021 noch bei über 4% gelegen, würden Volkswirte aktuell mit einer Konjunkturerholung von 3,0% bis 3,5% für 2021 rechnen. Unverändert sei die Meinung zum Thema Leitzins und Inflation. Die Inflationszahlen vom 16.3.2021 würden einen Anstieg auf 3,7% zeigen. Das Inflationsziel der Notenbank liege bei 2,5%. So gesehen müsste die Notenbank bereits Schritte setzen, um einer negativen Realverzinsung entgegenzuwirken. Dennoch habe die polnische Notenbank den Leitzins bei 0,1% zu belassen betont. ...

