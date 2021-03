Mit einem Niveau von derzeit rund 160 Euro ist die Bechtle-Aktie (515870) optisch recht teuer. Doch dies wird sich ändern. Der Konzern plant aus Gesellschaftsmitteln die Ausgabe von Gratisaktien. Dabei erhält jeder Aktionär für eine Aktie zwei neue Papiere dazu. Doch Bechtle hatte noch eine zweite Meldung parat: Die Dividende soll steigen: Nach der Hauptversammlung am 15. Juni 2021 sollen 1,35 Euro pro Aktie fließen, also 15 Cent mehr als in 2020. Dies entspricht zudem der elften Dividendenerhöhung in Folge. Am morgigen Freitag wird der Konzern die endgültigen Zahlen für 2020 vorlegen. Rahmendaten sind bereits bekannt, spannend wird daher der Ausblick. Wir sagen, warum dies für den Langfristanleger aber nur eine untergeordnete Rolle spielen sollte. ...

