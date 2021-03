DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Kooperation

USU kooperiert mit weltweit führendem US-Lösungsanbieter NICE inContact



18.03.2021 / 10:15

USU Knowledge Management ist in Cloud Contact Center-Plattform von NICE inContact integriert



Möglingen, Deutschland / Boston, USA, 18. März 2021 - USU, führender Anbieter von Wissensmanagement-Lösungen, kooperiert künftig mit NICE inContact. Die beiden Marktführer bündeln ihre Kräfte, um NICE inContact CXone - die international führende Cloud-Contact-Center-Plattform - und USU Knowledge Management Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. "Diese Partnerschaft kombiniert die besten Contact Center as a Service- (CCaaS-) und Wissensmanagement-Tools für den Kundenservice, beides kritische Säulen einer modernen Contact Center-Infrastruktur", sagt Mel Passarelli, Präsident und CEO von USU Solutions. Die umfassende Wissensmanagement-Lösung von USU ist einzigartig auf dem Markt. Sie bietet u.a. Entscheidungsbäume, künstliche Intelligenz, Self-Service, Chatbots sowie die Integration in Social Media und ermöglicht es Contact-Center-Agenten, präzise Informationen schnell zu finden. Die Lösung unterstützt Service-Unternehmen, zeitnahen und konsistenten Support über alle Kommunikationskanäle zu liefern. Dadurch steigern diese ihre Produktivität, reduzieren ihre Arbeitsbelastung und optimieren ihre Leistungsindikatoren. Gerade Kundenservice-Teams, die im Zuge der COVID-19-Pandemie die Digitalisierung ihrer Service-Prozesse forcieren, ermöglicht USU Knowledge Management es, Support-Informationen zu erstellen, zu verwalten und für verschiedene Kanäle aus einer einzigen Quelle bereitzustellen. Die neue nahtlose Integration mit NICE inContact CXone bietet Unternehmen auf der ganzen Welt eine leistungsstarke Lösung, um Kosten zu senken, die Automatisierung zu erhöhen und sowohl das Agenten- als auch das Kundenerlebnis zu verbessern. "Partnerschaften sind ein wichtiger Teil der USU-Strategie, um modernes Wissensmanagement auf den US-Markt zu bringen, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NICE inContact", sagt Chris Rall, Director of Sales für Nordamerika. "Unsere KM-Plattform wird NICE inContact-Kunden eine leistungsstarke, auf den Kundenservice fokussierte Wissensbasis bieten, die sie mit Self-Service, Chatbots und sogar Voicebots weiter ausbauen können." Knowledge Center ist ab sofort auf NICE inContact CXexchange verfügbar: https://cxexchange.niceincontact.com/apps/299019/unymira-knowledge-center Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com

