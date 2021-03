Alibaba und JD.com haben es bereits vorgemacht. Jetzt peilen auch die in der USA gelisteten Tech-Konzern Baidu und Bilibili ein Zweitlisting in Hongkong an.95 Millionen neue Baidu-Aktien sollen zu einem Preis von 252 Hongkong-Dollar ausgegeben werden, womit der Suchmaschinenriese rund 23,94 Milliarden Hongkong-Dollar (2,58 Milliarden Euro) einnehmen dürfte. Die Emissionsbanken können jedoch noch "Greenshoe"-Optionen ziehen und weitere 3,6 Millionen Aktien verkaufen.Bilibili will hingegen 25 Millionen ...

