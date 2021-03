Es wird ja oft über die teuren Aktien gesprochen, aber gerade in eher langweiligen Industrien gibt es besonders in Europa noch viele attraktiv bewertete Firmen. Besonders gut ist es natürlich, wenn in einer solchen Industrie eine Firma wächst und anderen Marktanteile abnimmt, da die Firma kulturell und technologisch besser aufgestellt ist. Wenn dann noch die Bewertung interessant ist, dann hat man vielleicht ein lukratives Investment gefunden. Protector Forsikring könnte eine solche Aktie sein. Das Versicherungsunternehmen aus Norwegen hat sich Berkshire Hathaway zum Vorbild genommen und wächst durch die Zunahme neuer Länder durchaus dynamisch und das bei einer attraktiven Bewertung, die […] ...

