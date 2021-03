Im starken Marktumfeld kann auch die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag wieder zulegen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer hat am Donnerstag seine ausführlichen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt und will 2021 nach den Corona-Belastungen im Vorjahr wieder zulegen. An der Börse kommt das gut an.Bei den Erlösen erwartet Rheinmetall eine Steigerung um sieben bis neun Prozent, nachdem der Konzernumsatz 2020 wegen der Pandemie-Folgen um sechs Prozent auf rund 5,9 Milliarden Euro gefallen ...

