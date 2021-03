RWE-Calls mit 101%-Chance bei Kurserholung auf 34 Euro

Im Gegensatz zum auf Rekordjagd befindlichen DAX entwickelte sich die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129), die noch am 8. Januar 2021 bei 38,65 Euro ein 12-Monatshoch erreichen konnte, in den vergangenen Wochen schwach. Als Grund für den Kurseinbruch auf bis zu 29,95 Euro wurden vor allem die wegen des Wintereinbruches in Texas drohenden Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe genannt. Allerdings konnte der von Corona nicht beeinträchtigte Versorger im Jahr 2020 sogar die eigenen Erwartungen übertreffen und gab die Erhöhung der Dividende bekannt.

In den neuesten Analysen schätzen zahlreiche Experten die RWE-Aktie mit Kurszielen von bis zu 44,50 Euro als kaufenswert ein. Risikobereite Anleger, die der RWE-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 31,48 Euro notierte, in den nächsten Wochen eine Erholung auf zumindest 34 Euro zutrauen, könnten eine kurzfristige Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 32 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 32 Euro, Bewertungstag 21.5.21, BV 0,1, ISIN: DE000SD4A5M0, wurde beim RWE-Aktienkurs von 31,48 Euro mit 0,19 - 0,20 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 34 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,28 Euro (+40 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,4325 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,4325 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA0PVG4, wurde beim RWE-Kurs von 31,48 Euro mit 2,25 - 2,27 Euro taxiert.

Wenn die RWE-Aktie in nächster Zeit auf 34 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,56 Euro (+101 Prozent) erhöhen - sofern die RWE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,736 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,736 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR0M2M0, wurde beim RWE-Kurs von 31,48 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 34 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,52 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de