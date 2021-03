Die Hapag-Lloyd AG hat am Donnerstag mit positiven Geschäftszahlen aufgewartet. Der Aktienkurs zieht daraufhin weiter an. Der nächste Widerstand dürfte kein großes Problem darstellen. Dabei zeigen sich die Notierungen als relativ solide unterstützt. Der Aufwärtstrend weist nach oben und sollte sich fortschreiben. Was Anleger jetzt wissen müssen...

Den vollständigen Artikel lesen ...