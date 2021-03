Goldstrike Resources Ltd. gab gestern an, dass es eine Namensänderung plant. In deren Rahmen soll der Unternehmensname zu Trailbreaker Resources Ltd. geändert werden. Das neue Ticker-Symbol wird TBK.V lauten, mit der neuen CUSIP von CA89279P1018. Die Namensänderung wird zum Handelsbeginn am 22. März 2021 in Kraft treten.



Der neue Name des Unternehmens, Trailbreaker Resources, soll den neuen Fokus auf Entdeckungen in sicheren Rechtsprechungen repräsentieren.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

GOLDSTRIKE RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de