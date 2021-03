Die Stammaktien von Volkswagen haben in den letzten Tagen auffällige Kursausschläge nach oben gezeigt. In der Spitze legten die mit Stimmrechten versehen Papiere des VW-Konzerns seit dem "Power Day" am Montag um 40 Prozent auf 368 Euro zu. Zum Vergleich. Die Vorzugsaktien kommen im selben Zeitraum auf ein Plus von 22 Prozent.Zwischenzeitlich haben die Stämme von VW den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Die stimmrechtslosen Vorzugsaktien notieren derweil "nur" auf dem Niveau von 2015.

