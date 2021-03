DJ press1 / Die Zukunft des Ziegels ist grün

Die Zukunft des Ziegels ist grün (press1) - 18. März 2021 - Randers Tegl stellt neue Produktlinie GREENER vor - CO2-Fußabdruck um 50 Prozent reduziert Mauerziegel zählen aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit ohnehin zu den nachhaltigsten Baumaterialien. Jetzt werden die Produkte für eine ästhetische und energiesparende Massivbauweise noch grüner: GREENER lautet der Name einer innovativen Produktlinie, mit der Randers Tegl neue Maßstäbe in Sachen Ökoeffizienz setzt. GREENER Ziegel werden ausschließlich mit Strom aus Windkraftanlagen und Biogas hergestellt. Das Resultat ist ein um 50 Prozent reduzierter CO2-Fußabdruck im Vergleich zur konventionellen Fertigung. Entsprechende EPD (Environmental Product Declarations - Umweltproduktdeklarationen) belegen den hohen Mehrwert der neuen Ziegel-Generation für das nachhaltige Bauen. Build for Generations Seit Jahren hat sich Randers Tegl zu einer nachhaltigen, energie- und ressourcenschonenden Produktion verpflichtet. Unter dem eigenen Leitbild "Build for Generations" vollzieht das Unternehmen mit Hauptsitz und Produktion in Dänemark jetzt den nächsten Schritt und setzt bei der Produktlinie GREENER erstmals ausschließlich auf regenerative Energiequellen, von Windkraft bis Biogas. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen ist Biogas CO2-neutral. Bei der Verbrennung von Biogas wird lediglich die Menge Kohlendioxid freigesetzt, welche die Pflanzen zuvor während ihres Wachstums aufgenommen haben. Somit ist es möglich, hochwertige Ziegel mit einem um 50 Prozent optimierten CO2-Fußabdruck zu fertigen. Verifizierte EPD für das nachhaltige Bauen Zum Start ab März 2021 sind in der neuen Produktfamilie GREENER beliebte VINDØ Mauerziegel in 20 Varianten und Farbstellungen verfügbar. Weitere Mauerziegel werden sukzessive folgen. Insbesondere für Niedrigenergieprojekte, für die eine entsprechende Zertifizierung angestrebt wird, verfügen Bauherren und Architekten somit über neue, attraktive Optionen. Alle GREENER-Produkte werden mit vollständiger Dokumentation und EPD - von unabhängiger Seite verifiziert - angeboten, sodass eine Nutzung in technischen Berechnungsprogrammen möglich ist. Zudem arbeitet Randers Tegl eng mit führenden Zertifizierungspartnern zusammen und ist unter anderem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Verantwortung für folgende Generationen "GREENER ist viel mehr als ein einzelnes Produkt, sondern spiegelt unser Bestreben wider, die Ziegelfertigung auf eine nachhaltige und zukunftsweisende Basis zu stellen", schildert Thomas Piper, CEO von Randers Tegl A/S und Miteigentümer des Unternehmens in vierter Generation. "Auf diese Weise möchten wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung für nachfolgende Generationen gerecht werden." Neben den "grünen" Varianten bleiben die konventionell gefertigten Ziegel bis auf weiteres im Sortiment. Weitere Informationen unter https://www.randerstegl.de/de/nachhaltigkeit/bauen-fur-generationen Der Grundstein für die Randers Tegl-Gruppe wurde 1911 gelegt, als Carl Piper seine erste Ziegelei kaufte. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, durch den Zukauf von Ziegeleien und die Ausweitung des Vertriebs in Skandinavien und Deutschland. Noch heute ist die Randers Tegl-Gruppe ein Familienunternehmen, dem die jüngste Generation Piper vorsteht. Ihre Aktivitäten machen die Randers Tegl-Gruppe zu einem der führenden Ziegelproduzenten Nordeuropas, mit der größten Kapazität und dem größten Sortiment. Uns liegt das gute Handwerk sehr am Herzen. Unsere modernen Produkte resultieren aus der Erfahrung von Generationen in der Produktion von Ziegeln. Wir sind stolz darauf die breiteste Auswahl an Ziegelprodukten aus Ziegeleien in Dänemark und Deutschland am Markt anbieten zu können. Als einer der größten Ziegellieferanten beliefert die Randers Tegl-Gruppe ganz Skandinavien und Deutschland. Unsere kontinuierliche Produktentwicklung basiert auf mehr als 100 Jahren Erfahrung, fachlichem Stolz und der Neugier darauf, neue innovative Projekte mit Ziegeln zu erschaffen. Wir möchten ein verantwortlicher Produzent sein. Deshalb werden unsere Ziegeleien laufend mit neuen, modernen Anlagen erneuert, um eine umweltfreundliche und nachhaltige Produktion mit guten Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Firmenkontakt Randers Tegl GmbH Timo Plath Tegelbarg 9 24576 Bad Bramstedt +49419287930 mailto:info@schoenfeld-pr.de http://www.randerstegl.de Pressekontakt Schönfeld PR Oliver Schönfeld A-v-Droste-Hülshoff-Str. 11c 48161 Münster 02534-6458877 mailto:info@schoenfeld-pr.de http://www.schoenfeld-pr.de Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.ADENION_1616064421.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Die Zukunft des Ziegels ist grün (jpg, 330 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

