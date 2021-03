Märkte um 12: Rekordjagd im DAX geht weiter - Deutsche Bank gesucht

Die Rekordjagd beim DAX geht weiter. Der Index kletterte am Donnerstagmittag auf ein neues Allzeithoch. Damit rückt hier die 15.000er-Marke immer näher. Für Rückenwind sorgt weiterhin die Wall Street, an der die Indizes Dow Jones und S&P 500 am Mittwoch ebenfalls neue Rekordhochs verzeichnen konnten.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +1,2% 14.774 MDAX +0,8% 32.023 TecDAX +1,6% 3.380 SDAX +0,8% 15.389 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.871

Deutsche Bank: Aktie weiter im Aufwärtstrend

Am Donnerstagmittag gibt es im DAX 29 Gewinner und nur einen Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über drei Prozent nach oben. Damit setzt sich der im März 2020 gestartete Aufwärtstrend weiter fort.

Bildquelle: Pixabay / rhythmuswege

Varta: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) im Fokus. Mit der Produktion von Batterien für E-Autos will der MDAX-Konzern die Tür zu einem gewaltigen Wachstumsmarkt aufstoßen. Das sorgt für neue Kursfantasie und ein Aktien-Plus von zeitweise über vier Prozent.

