Microservices bezeichnen im Wesentlichen eine Architektur und eine Herangehensweise an komplexe Software-Projekte. Wie ihr entscheidet, ob der Ansatz für euer nächstes Projekt geeignet ist, schauen wir uns genauer an. Wer sich schon länger mit Software-Entwicklung beschäftigt, kennt den monolithischen Ansatz. Der besteht darin, dass eine Software als Einheit angelegt wird. Alle funktionalen Komponenten werden in dieser Einheit verwaltet. Alles befindet sich in einer einzigen Code-Basis. Egal, ob es sich um die Geschäftslogik, die Datenbankoperationen oder die Hintergrundprozesse handelt. Früher: der ...

