BERLIN, March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atotech (NYSE: ATC), ein führendes Unternehmen im Bereich der Spezialchemie weihte heute sein Entwicklungszentrum im indischen Manesar feierlich ein. Obwohl der Standort bereits seit Ende 2020 in Betrieb ist, hatte die Pandemie die offizielle Einweihung des so genannten Atotech Development Centers (ADC) zunächst verzögert.



Geoff Wild, CEO von Atotech, sagt: "Die Eröffnung des ADC ist ein wichtiger Meilenstein für Atotech. Der Standort ergänzt unsere globale F&E-Organisation maßgeblich und stärkt unsere Innovationskraft und damit das Wachstum und den Erfolg unseres Unternehmens."

Das ADC ist das größte TechCenter seiner Art in Indien. Es erstreckt sich über eine Fläche von 20.000 Quadratmetern und verfügt über 17 vollautomatisierte Beschichtungsanlagen sowie 39 hochwertige Labore mit modernster Ausstattung. "Mit dem ADC setzen wir als State-of-the-Art-Standort Maßstäbe für Arbeitsklima und Arbeitsschutz des Atotech-Teams", betont Wild.

Für Atotech erweitert das ADC die globalen Kapazitäten für die Entwicklung, Prüfung und Qualifizierung von Produkten, die zu den innovativsten und nachhaltigsten der Branche zählen. So können Produktzyklen verkürzt werden, wovon Atotechs Kunden weltweit profitieren.

Das Team von Atotech hat die Einweihung unter Berücksichtigung aller Maßnahmen, die im Zusammenhang mit COVID-19 erforderlich sind, gefeiert.

Über Atotech

Atotech (NYSE: ATC) ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der Spezialchemie und ein Marktführer auf dem Gebiet der anspruchsvollen Lösungen zur Oberflächenveredelung. Mit seinem integrierten System- und Lösungsansatz bietet das Unternehmen Chemie, Anlagen, Software und Service für innovative Technologieanwendungen. Atotechs Lösungen werden in zahlreichen Endmärkten eingesetzt, darunter Smartphones und andere Verbraucherelektronik, Kommunikationsinfrastruktur und Computing, sowie in weiteren Industrie- und Verbraucheranwendungen, u.a. in den Bereichen Automobil, Schwermaschinen und Haushaltsgeräte.

Atotech mit Sitz in Berlin beschäftigt 4.000 Fachkräfte in über 40 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Kontakte:

Susanne Richter

+49 30 349 85 418

press@atotech.com

Paul Goldberg

+1 803 504 4731

paul.goldberg@atotech.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/024606b7-e4d7-4b9c-b75c-ad99d67feee4