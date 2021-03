Infineon - Auto- und Energiesektor beflügeln Halbleiterhersteller!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktie von Infineon zählt in diesem Jahr zu den bisher stärksten Titeln im DAX. Für Fantasie sorgen dabei die anhaltenden Fusions- und Übernahmebestrebungen in der Branche, Meldungen um die Knappheiten im Halbleitersektor und Infineons starke Position in den Bereichen Automotive und Power & Sensor Systems. Diese beiden Geschäftsbereiche steuerten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 72 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Anfang März bekam die Aktie jedoch einen Dämpfer. Weitere Rücksetzer sind nicht auszuschließen. Nach Angaben von Thomson Reuters stuft ein Großteil der Analysten die Aktie dennoch weiterhin als haltens- oder gar kaufenswert ein. Vor diesem Hintergrund könnten beispielsweise Bonus-Cap-Zertifikate oder Top-Zertifikate interessante Alternativen zum Direkteinstieg sein.

Grund zu Optimismus gibt es bei Infineon-Anlegern derzeit reichlich. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 legte der Umsatz deutlich zu und animierte das Management, die Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr zu erhöhen. "Neben der wirtschaftlichen Erholung kommt uns der Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen zugute", erklärte Vorstandschef Reinhard Ploss bei der Vorlage der Zahlen. Zudem profitieren die Münchener von der starken Marktposition im Automobilsektor. Nach eigenen Angaben sind sie die Nummer eins in diesem Bereich. Mit dem zunehmenden Fokus der Automobilhersteller auf die Entwicklung und Produktion von E-Fahrzeugen steigt die Nachfrage nach Halbleitern aus diesem Sektor kräftig an. Ab Sommer diesen Jahres und damit deutlich früher als zunächst geplant, wird Infineon daher im neuen Werk in Villach die Produktion von Halbleitern insbesondere für den Automobilsektor starten und gleichzeitig die Kapazitäten in Dresden erweitern. Mit der Übernahme von Cypress Semiconductor für rund neun Milliarden Euro im vergangenen Jahr wurde gleichwohl die hohe Abhängigkeit vom Automobilsektor zuletzt reduziert. Cypress ist in Wachstumssegmenten wie Industriedigitalisierung, Internet of Things stark engagiert und ergänzt Infineons Produktportfolio im Energiesektor und Sensorbereich.

Begünstigt durch die Rally in 2020 gelang dem Halbleiterhersteller im März der Aufstieg in den EuroStoxx 50 und rückt noch stärker in den Fokus der Investoren. Mit einem KGV von rund 40 ist das Papier sicherlich kein Schnäppchen. Aufgrund der guten Marktposition in wachstumsstarken Bereichen ist nach Angaben von Thomson Reuters dennoch ein großer Teil der Analysten mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. In den zurückliegenden Wochen zeigten sich Technologiewerte allerdings sehr labil. Weitere Rücksetzer sind somit nicht auszuschließen.

Charttechnischer Ausblick: Infineon Technologies



Widerstandsmarken: 34,60/36,80/45,10 EUR

Unterstützungsmarken: 28,50/31,70 EUR

Die Aktie von Infineon bewegt sich seit Beginn des Jahres in einem Seitwärtstrend zwischen EUR 31,70 und EUR 36,80. Aktuell notiert die Aktie in der Mitte der Range mit Trend nach oben. Gelingt der Ausbruch über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 34,60 besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 36,80. Auf der Unterseite findet die Aktie eine breite Unterstützungszone zwischen EUR 28,50 und EUR 36,80.

Infineon Technologies in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.08.2020 - 18.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Infineon Technologies in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2015 - 18.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Infineon Technologies für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Infineon Technologies HR40P3 39,47 26,00 42,00 18.06.2021 Infineon Technologies HR40PK 38,14 23,00 43,00 17.12.2021

Stand: 18.03.2021; 11:57 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Top-Zertifikat auf die Aktie von Infineon Technologies

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Höchstbetrag in EUR Basispreis Rückzahlungstermin Infineon Technologies HVB5AE* 1.015 1.440,00 100 %** 15.04.2024

*In Zeichnung bis 15.04.2021 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); **des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag

