Überraschend hohe Verluste im vergangenen Jahr haben am Donnerstag die Aktionäre des Arzneimittelhändlers Zur Rose verschreckt. An der Börse in Zürich ging es für die Papiere um sieben Prozent nach unten. Auch die Papiere der deutschen Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) wurden mitgezogen und büßten im Xetra-Handel vier Prozent ein.

