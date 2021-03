Für den Logistikgiganten Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863; WKN: A0JLZL) verlief das Corona-Jahr 2020 äusserst volatil. So hatte der Konzern nicht nur mit den bedingt durch die Pandemie zeitweise sehr restriktiven Kontrollen an mehreren europäischen Grenzen zu kämpfen. Vielmehr wurde das Geschäft auch durch die Containerknappheit im weltweiten Seehandel sowie durch das weitaus geringere Luftverkehrsaufkommen beeinträchtigt, da ein Grossteil der Fracht im Bauch von Passagiermaschinen mitgenommen wird. Zudem hatten die Schweizer gleichzeitig mit einer massiven Planungsunsicherheit zu kämpfen, da politische Massnahmen, wie die Lockdowns in diversen Ländern sehr kurzfristig umgesetzt wurden.An der Börse zeigten sich die Anleger von all diesen Widrigkeiten nur vorrübergehend beeindruckt. Vielmehr legte der Anteilschein von seinem Zwölfmonatstief, welches am 23. März 2020 bei 119.50 markiert wurde, dank einer darauffolgenden Rallye mittlerweile um deutlich mehr als 100 % zu. Auch wenn das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzverlust von 3.4 % und einen Rückgang des Nettogewinns um 1.4 % auf 789 Millionen CHF abgeschlossen wurde, so ist der Optimismus der Investoren dennoch absolut gerechtfertigt.

