Die Ölpreise an den internationalen Rohstoffbörsen bleiben im Wochenverlauf tendenziell unter Druck. Rohöl (Brent) fällt am Donnerstag 0,5 Dollar auf 67,50 Dollar je Barrel zurück. Die Heizölpreise in der DACH-Region geben ebenfalls nach und präsentieren sich durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter leichter als gestern. Die Nachfrage nach Heizöl geht auf schwachem Niveau neuerlich leicht zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...