Vancouver, British Columbia, 18. März 2021 - United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0UL) (das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Mark Saxon als "Qualified Person" (Sachkundige Person) des Unternehmens und Mitglied des Advisory Boards mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Saxon hat mehr als 25 Jahre Erfahrung als Geologe und Führungskraft im Bergbau, die er weltweit sowohl in großen als auch in jungen Unternehmen des Sektors gesammelt hat. Er verfügt über umfassende Kenntnisse aus seiner langjährigen Karriere in der Exploration von Gebieten der Nordischen Region; als CEO von Tasman Metals Ltd und Leading Edge Materials Corp. führte der das Team, das die Seltene-Erden-Vorkommen Norra Kärr und das Lithiumprojekt Bergby entdeckte. Seine Verbindungen im schwedischen und europäischen Bergbau- und Batteriesektor und in der Forschungsgemeinschaft bedeuten für United Lithium die einmalige Gelegenheit, die Entdeckungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens in Bergby schnell fortschreiten zu lassen. Beide Entdeckungen bieten die Chance auf nachhaltige lokale Ressourcengewinnung für die europäischen Batterie- und Automobilbranchen.

Herr Saxon ist eine erfahrene und angesehene Führungskraft des öffentlichen Marktes mit umfassenden Kenntnissen in Sachen Seltene Erden, Lithium, Graphit und anderen kritischen Rohstoffen. Er hält einen Universitätsabschluss (Honours BSc) in Geologie von der Universität von Melbourne, ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Institut für Bergbau und Metallurgie) und des Australian Institute of Geoscientists (Institut der Geowissenschaftler) und war als Sachkundige Person im Bergby-Projekt vor der Akquisition durch United Lithium tätig.

Michael Dehn, President und CEO von United Lithium erklärte: "Dass Mark die Rolle der Sachkundigen Person im Bergby-Projekt angenommen hat, ist für United Lithium großartig. Seine in Schweden gesammelte Erfahrung, seine Verbindungen zur Branche und sein Fachwissen passen hervorragend zu unserem Plan, bei diesem Projekt schnell voranzukommen. Bergby wurde als ein Basisprojekt entdeckt, und wir wollen diesen Explorationserfolg wiederholen und ausdehnen."

Im Zusammenhang mit der Ernennung hat das Unternehmen Herrn Saxon 150.000 leistungsbezogene Aktienoptionen zum Preis von 1,22 $ für die Dauer von fünf Jahren gewährt.

Über United Lithium Corp.

United Lithium Corp. (CSE: ULTH) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.

Die konsolidierten Abschlüsse und die dazugehörigen Lageberichte (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens können auf der Website des Unternehmens unter www.leadingedgematerials.com oder unter seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com abgerufen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten Abschluss der Übernahme, die Aufnahme und den Abschluss des Programms sowie die Geschäftstätigkeit und die Pläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen enthaltenen abweichen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass die Übernahme nicht wie geplant oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; dass das Programm nicht wie geplant oder überhaupt durchgeführt wird; dass das Unternehmen keine weiteren Explorationsaktivitäten bei dem Projekt durchführt; dass das Unternehmen keinen Ressourcen-, technischen oder anderen geologischen Bericht in Bezug auf das Projekt erstellt; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Die Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

