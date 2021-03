Die Aktie von Volkswagen hat in den letzten Tagen deutlich zugelegt. Der "Power Day" machte die Strategie von CEO Herbert Diess und Co für die nächsten Jahre deutlich. Auch das Papier von Daimler liegt nach wie vor gut in der Spur. Gute Zahlen und die geplante Abspaltung der Brummi-und Bus-Sparte haben die Aktie weiter angetrieben. Was aber macht das Papier von BMW?BMW geht trotz Corona-Unsicherheiten mit Zuversicht in das neue Jahr und zieht bei der Elektrostrategie das Tempo an. Vorstandschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...