Die Düsseldorfer Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) will ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 2 Euro ausbezahlen. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (2,40 Euro) um 40 Eurocent oder umgerechnet knapp 17 Prozent gesenkt. Die Hauptversammlung des MDAX-Konzerns wird am 11. Mai 2021 stattfinden. Auf dem aktuellen Kursniveau von 86,64 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,31 Prozent. Rheinmetall ...

