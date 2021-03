Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.03.2021

Kursziel: 63 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 55,00 auf EUR 63,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat ihren Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Das bereits vorläufig berichtete Nettoergebnis von EUR13,1 Mio. wurde bestätigt. Auch bei Umsatz und EBIT gelang dem Unternehmen ein beachtliches Wachstum (Umsatz: +18% J/J, EBIT: +14% J/J). Damit kann ABO Wind trotz Pandemie und Rezession auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Für 2021 erwartet das Unternehmen eine gesteigerte Gesamtleistung im fast zweistelligen Prozentbereich und ein Nettoergebnis mindestens auf Vorjahresniveau. Angesichts der sich europaweit aufbauenden dritten Pandemiewelle und einer langsamer als erwartet verlaufenden Impfkampagne gestalten wir unsere Schätzung für 2021 etwas konservativer, da wir Projektverzögerungen nicht ausschließen können. Wir gehen aber weiter von einer deutlichen Steigerung des Nettoergebnisses (FBe: EUR14,9 Mio.) aus. Unsere Nettoergebnisprognosen für 2022 & 2023 bleiben weitgehend unverändert. Insgesamt sehen wir ABO Wind sehr gut aufgestellt, um in den nächsten Jahren kräftig zu wachsen. Die Bilanz wurde über Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen gestärkt, um auch große Projekte finanziell stemmen zu können. Die Projektpipeline wurde letztes Jahr um 4,3 GW erweitert und hat jetzt ein Volumen von knapp 15 GW. ABO Wind ist in 16 Ländern auf vier Kontinenten aktiv und damit international breit aufgestellt, um am erwarteten kräftigen weltweiten Wachstum der erneuerbaren Energien zu partizipieren. Ein um ein Jahr nach vorne gerolltes und aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR63 (bisher: EUR55). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 55.00 to EUR 63.00.

Abstract:

ABO Wind has published its 2020 annual report which confirmed the preliminary reported net result of EUR13.1m. The company also achieved considerable growth in sales and EBIT (sales: +18% y/y, EBIT: +14% y/y). ABO Wind can thus look back on a very successful year despite the pandemic and recession. For 2021, the company expects an increase in total output in an almost double-digit percentage range and a net result at least at the previous year's level. In view of the third wave of the pandemic that is building up across Europe, and a vaccination campaign that is slower than expected, we are setting our estimate for 2021 a little more conservatively, as we cannot rule out project delays. However, we continue to expect a significant increase in net earnings (FBe: EUR14.9m). Our net earnings forecasts for 2022 & 2023 remain largely unchanged. Overall, we see ABO Wind as being very well positioned to grow strongly over the next few years. Equity and debt capital raises have strengthened the balance sheet so that the company can now execute large projects. The project pipeline grew by 4.3 GW last year and now has a volume of nearly 15 GW. ABO Wind is active in 16 countries on four continents and is therefore broadly positioned internationally in order to participate in the expected strong global growth in renewable energy. We have updated and rolled forward our DCF model by a year and now see fair value of the share of EUR63 (previously: EUR55). We confirm our Buy recommendation.



