HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 46 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern sei die perfekte Möglichkeit, um auf ein Ende der Lockdowns zu setzen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe es geschafft, die Pandemie zu überstehen und die Bilanz in Form zu halten. Jetzt erwarte er ein starkes Gewinnwachstum./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

