Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag mit Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 14.10 Uhr um 0,40 Prozent auf 3.165,90 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht weiterhin eine überwiegend positive Anlegerstimmung vor. Weitere Handelsimpulse könnte nun die Tendenz an der Wall Street nach Europa liefern.Europaweit standen die Bankenwerte in der ...

