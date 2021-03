(shareribs.com) Frankfurt / New York 18.03.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel fester. Der TecDAX zieht um ein Prozent an, der DAX erreicht ein neues Rekordhoch. An der Wall Street zeigt sich vorbörslich ein durchwachsenes Bild. Die Aktienmärkte legen am Donnerstag überwiegend zu. Der Nikkei 225 kletterte um 2,2 Prozent auf 30.216 Punkte, der Hang Seng Index stieg um 1,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...