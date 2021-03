Die Ermittlungen gegen den DHDL-Investor betreffen das insolvente E-Commerce-Projekt seines Sohnes. Georg Koffler soll Investoren dafür geworben und eine Fusion in Aussicht gestellt haben, die aber nie zustande kam. Der ehemalige Prosieben-Chef und TV-Juror Georg Koffler soll Investoren hinters Licht geführt haben. Der aus der Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannte 63-Jährige habe 2019 um eine Beteiligung an 21-Sportsgroup geworben, heißt es in der Anzeige. Bei dem Abendessen mit Investoren soll er eine Fusion mit seiner Social Chain AG in Aussicht gestellt haben. Die Fusionspläne schlössen einen Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...