FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Sartorius von 520 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer überraschend starken Auftragswelle in den vergangenen zehn Wochen habe der Pharma- und Laborausrüster zum fünften Mal binnen eines Jahres seine Ziele für 2021 angehoben, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seit der letzten Revision seien gerade einmal sechs Wochen vergangen, was die Dynamik der Corona-Pendemie sowie der Impfstoffproduktion belege. Sartorius zähle die meisten der westlichen Hersteller zu seinen Kunden./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 11:42 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 11:42 / CET

