Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im Corona-Jahr 2020 dank günstigen Treibstoffs und gestiegener Frachtraten glänzend verdient und rechnet in diesem Jahr mit noch besseren Ergebnissen. Der Nettogewinn legte im vergangenen Jahr um rund 150 Prozent auf 935 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Obwohl der Umsatz nur um gut ein Prozent auf 12,8 Milliarden Euro anzog, legte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Vergleich zu 2019 um 62 Prozent auf rund 1,3 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...