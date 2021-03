ADIDAS-Chef Kasper Rorsted steht vor der zweiten Herausforderung seiner ADIDAS-Karriere. Der Verkauf von Reebok ist der Schlüssel eines neuen Fünf-Punkte-Programms, um den Angriff auf NIKE zu wagen. Seine Leitlinie heißt: "Own the Game" mit dem Ziel, 2025 deutlich näher an NIKE im Umsatz und in der Marktkapitalisierung heranzukommen. Anspruchsvoller geht nicht, aber es wäre machbar: ADIDAS kaufte Reebok einst, um den US-Markt zu erobern. Das ging schief. Ohne Reebok rechnen Marketingfachleute für ADIDAS eine Größenordnung von 5 bis 7 Mrd. € Jahresumsatz mit einer Verdoppelung des Online-Handels und dem Ziel, bis dahin die Hälfte des Konzernumsatzes allein online abzuwickeln. 1 Mrd. € mehr Investitionen gegenüber dem aktuellen Budget von rd. 2,65 Mrd. € sind die Kassenreserve dafür. Die Herausforderung in Zahlen: Börsenwert von ADIDAS 60 Mrd. €, der von NIKE 180 Mrd. $, jeweils mit Umsätzen von 22 Mrd. € zu 48 Mrd. $. Im KGV ergibt sich eine Relation 29 zu 36. Was lässt sich für den ADIDAS-Kurs bis zu den genannten Endzielen perspektivisch vertreten? Eine Umsatzausweitung auf 30 bis 32 Mrd. € wird von Sachkennern als realistisch eingeschätzt. Bei aktuell gleicher Bewertung im KUV reicht dann das ADIDAS-Ziel bis etwa 420/430 €, also rd. 25/30 % mehr als Potenzial gegenüber aktuellem Stand. Nicht aufregend, aber realistisch.



