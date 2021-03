Nach einem leichten Durchhänger bei der Daimler-Aktie am Ende der letzten Woche klettert sie nun wieder weiter nach oben. Dabei dürfte sich der Wert im Rückenwind von Volkswagen befinden. Der Wolfsburger-Konzern hat nach seinem "Power Day" einen Höhenflug hingelegt. Daimler steht nun vor einer neuen Kauf-Chance.Auch zuvor lief es bei der Daimler-Aktie richtig gut. Wie bereits vermutet, testete sie Ende Februar die Unterstützungslinie am Zwischentief bei 64,12 Euro. An dieser Marke kam es dann zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...