MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz

Augsburg, 18.03.2021 - Die 31. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 03. bis 04. Mai 2021 stattfinden. Der Veranstalter GBC plant die MKK nach wie vor als Hybrid-Konferenz, kann aber kurzfristig - wie bereits im Dezember 2020 - in eine Full-Online Konferenz (via ZOOM) wechseln.

Über das endgültige Veranstaltungsformat wird, abhängig von den politischen Beschlüssen, bis spätestens 12. April 2021 entschieden. Ab diesem Tag können sich institutionelle Investoren und Journalisten wie gewohnt über unsere Homepage www.mkk-konferenz.de anmelden und Einzelgespräche mit den rund 30 präsentierenden Gesellschaften buchen.

Folgende Unternehmen haben sich bislang angemeldet:

03. Mai 2021



aifinyo AG

Aves One AG

Blue Cap AG

CR Capital AG

DATAGROUP SE

dynaCERT Inc.

Eurobattery Minerals AB

FCR Immobilien AG

GECCI Investment KG

GK Software SE

HELMA Eigenheimbau AG

Home24 SE

International School Augsburg gAG

Manz AG

Marinomed Biotech AG

Net Digital AG

Noratis AG

onoff Aktiengesellschaft

pferdewetten.de AG

sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG

Solutiance AG

wallstreet:online AG

Wolftank-Adisa Holding AG 04. Mai 2021



BENO Holding AG

Cliq Digital AG

Deutsche Grundstücksauktionen AG

Einhell Germany AG

InterCard AG

Lion E-Mobility AG

NORTHERN DATA AG

SHS VIVEON AG

Traumhaus AG

Vectron Systems AG

Weng Fine Art AG Wie gewohnt werden auch die Kanzleien Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek und Krammer Jahn zu aktuellen Rechtsthemen referieren. Ebenso unterstützt die Börse München über das m:access-Forum die MKK.

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Kristina Bauer und Marita Conzelmann

Halderstraße 27

86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49

konferenz@gbc-ag.de

