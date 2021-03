Alphabet ist angesichts der dicken Gewinnmargen fraglos eine Cashmaschine und einer der reichsten Konzerne der Welt. Nun will die Tochter Google ihre Heimat USA am Geschäftserfolg beteiligen und investiert mehrere Milliarden Dollar in die IT-Infrastruktur des Landes.Insgesamt möchte Google sieben Milliarden Dollar investieren und über 10.000 neue Jobs in den USA schaffen. Eine Milliarde davon soll in die Projekte in Kalifornien fließen - der Bundesstaat, in welchem Alphabet seinen Hauptsitz hat. ...

