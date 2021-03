Ende Mai wird der langjährige Technikvorstand (CTO) Heinz Moitzi in Pension gehen, teilte AT&S am Donnerstag mit. Mit 1. Juni wird dann Peter Schneider in den Vorstand einziehen, allerdings als Vertriebsvorstand. Die Technikagenden werden dann von CEO Andreas Gerstenmayer übernommen, sagte ein Sprecher zur APA. (Schluss) bel/rf Im Wiener Handel gewinnen AT&S-Aktien zeitweise 0,19 Prozent auf 26,35 ...

