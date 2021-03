Was ist da los bei Volkswagen. Vor allem die Stammaktien schießen wie eine Rakete in Richtung Mond. Sind da etwa die Reddit-Trader am Werk? Im Gegensatz zu so mancher "To the moon"-Aktie und auch im Gegensatz zu vielen Standardwerten, tendiert der Technologiesektor weiterhin uneinheitlich. Vor allem China-Aktien standen zuletzt verstärkt auf der Abgabe-Seite. Doch hier tun sich mehr und mehr wieder attraktive Kaufgelegenheiten auf. Heute wirft Jürgen einen Blick auf einige interessante Titel, die hierzulande noch wenige Anleger auf dem Radar haben. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.