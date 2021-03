Die bundesweit erste Musterklage im Mietrecht ist in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gescheitert. Die obersten Zivilrichter in Karlsruhe gaben am Donnerstag einer Münchner Immobilienfirma Recht, die wenige Tage vor dem Inkrafttreten einer mieterfreundlicheren Neuregelung umfangreiche Modernisierungen angekündigt hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...