Eine negative Studie von Morgan Stanley hatte die Aktie von ThyssenKrupp am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gebracht. Doch der MDAX-Titel hat die Verluste schnell wieder wettgemacht und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Derweil will eine Tochter des Konzerns in China expandieren.Der Stoßdämpferhersteller Bilstein, der zu ThyssenKrupp gehört, will seine Produktionskapazitäten für elektronisch verstellbare Dämpfersysteme in China ausbauen, nachdem es mehrere Aufträge von chinesischen E-Auto-Herstellern ...

