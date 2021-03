Halle/MZ (ots) - Ohnehin ist die sexuelle Gewalt und ihre jahrzehntelang Vertuschung längst nur das wesentliche Symptom einer Krankheit, die den gesamten Kirchenkörper erfasst hat. Dafür spricht allein, dass in dem Gutachten zwischen systematischer Vertuschung, die es nicht gegeben habe, und systembedingter Vertuschung unterschieden wird. Die Vertuschung ist der Institution also immanent.



Die Katholische Kirche braucht eine Reformierung. Was da in 2.000 Jahren gewachsen ist, wird man kaum ersetzen können. Und eine Institution, die der Menschlichkeit einen Anker gibt, brauchen wir mehr denn je.



