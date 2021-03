Eine alte Information-Security-Weisheit lautet: Ein Passwortmanager ist besser als kein Passwortmanager. Wir stellen sieben beliebte Optionen vor. Passwortmanager sind das Gemüse des Internets. Wir alle wissen, dass sie gesund und gut für uns sind, trotzdem greifen viele Internetuser lieber auf Junkfood in Form von "123456" und "password" zurück. 2020 waren beide das siebte Jahr in Folge unter den meistverwendeten Passwörtern des Webs. Viele Menschen wissen scheinbar gar nicht, was ein gutes Passwort ausmacht. Wer es doch weiß, kann sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...