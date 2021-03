EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Von Implenia geführte ARGE erhält den Zuschlag für den Zugangsstollen Nord am Gotthard



18.03.2021 / 18:00 CET/CEST

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erteilt den Auftrag für die Erstellung eines 4 km langen Zugangsstollens für die 2. Gotthardröhre (Los 243) mit einer Auftragssumme von

CHF 86,6 Mio. an die ARGE «secondo tubo» von Implenia, Webuild Group / csc und Frutiger. Dietlikon, 18. März 2021 - Der Zugangsstollen Nord dient zur Erschliessung der sogenannten «Störzone Nord». Zusätzlich umfasst das Los 243 diverse vorbereitende Logistikausbrüche für das Hauptlos. Nebst diversen Stollen gehören dazu auch eine grosse Logistikkaverne für eine untertägige Betonanlage, der Voreinschnitt für die 2. Tunnelröhre sowie diverse Installationen für die Materialbewirtschaftung. Unter Federführung von Implenia konnte sich die ARGE «secondo tubo», an der Implenia zu 40%, Webuild Group / csc zu weiteren 40% und Frutiger zu 20% beteiligt sind, mit der höchsten Punktzahl aus der Bewertung aller Zuschlagskriterien gegen vier weitere Angebote und zwei zusätzliche Varianten durchsetzen. Der Zuschlag unterliegt einer 20-tägigen Beschwerdefrist. Vorgesehen ist, noch in diesem Frühling mit dem Bau zu beginnen. Dieser wird rund 2,5 Jahre in Anspruch nehmen. Mit dem Zuschlag für den Zugangsstollen Nord gewinnt Implenia nach dem im November 2020 erteilten Auftrag für die Umlegung des Sicherheitsstollens Nord (Los 242) bereits das zweite Los für den Bau der 2. Röhre beim Gotthard-Strassentunnel. Davor war Implenia schon zwischen 2001 und 2014 massgeblich am Bau des Gotthard-Basistunnels für die Bahn mit einem Gesamtvolumen von CHF 2,84 Mrd. beteiligt. Die Vergabe von Los 243 geht der Veröffentlichung der Ausschreibung für die beiden grösseren Lose um einige Monate voraus. Christian Späth, Head Division Civil Engineering Implenia, betont: «Der Gotthard-Strassentunnel ist ein zentrales Infrastruktur-Projekt für die Schweiz, bei dem Implenia als grösster Schweizer Baudienstleister mit viel Erfahrung und geballtem Spezialisten-Know-how einen wichtigen Beitrag leisten kann.» Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Investoren Agenda:

30. März 2021: Ordentliche Generalversammlung

17. August 2021: Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresergebnis Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

